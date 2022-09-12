В Уфе стартовал молодежный форум «Йыйын – 2022»

Проект реализуется в республике уже в третий раз. С каждым годом он становится масштабнее. Более 600 молодых людей из разных регионов страны будут знакомиться, участвовать в деловых играх и защищать свои проекты. Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участниками «Йыйына» и ответил на волнующие их вопросы.

Атмосфера даже жарче, чем на настоящих переговорах. Спикеры встают, ходят и спорят. Чтобы выйти в финал, придется договориться. Деловая игра «Блоки и союзы» учит правильно взаимодействовать. Молодые люди за столом только познакомились, а уже вместе борются за победу.

У нас есть девять цифр и семь команд. Каждая команда должна договориться и положить какую-то цифру в конверт. Если команды не договорятся, они проиграют. Владислав Смолев, студент Финансового университета при Правительстве России

Поприветствовать участников форума приехал Глава республики. Молодые люди лично смогли задать Радию Хабирову вопросы, которые волнуют их больше всего. Образование, жилье и волонтерство – темы для обсуждения оказались разными. Республика активно поддерживает тех, кто будет создавать будущее. В этом году принята программа, по которой будут выделяться 50 миллионов рублей для реновации молодежных пространств. А в первый день учебного года Радий Хабиров подписал указ о выделении вузам грантов на 200 млн рублей. Средства пойдут, в том числе на улучшение жилищных условий молодых ученых.

Верьте в себя, в страну. Наслаждайтесь этим временем. Это время героев! Это время противодействия, время достижений, время побед. Интересная у вас юность. Она, конечно, не такая, что вы легко прогулялись. Но все равно интересная. Я желаю вам сил, удачи, веры в себя. Мы гордимся вами. И эстафетную палочку мы вам с удовольствием передали. Будьте здоровы! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Пока одна группа молодежи училась выступать публично, другая рисовала портреты современных и успешных людей. На форуме традиционно работали сразу несколько платформ по интересам. Впервые в Башкортостане проходит очный Всероссийский конкурс молодежных проектов. Свои идеи участники присылали заранее.

Очень сознательная молодежь. Они знают, какую сферу хотят развивать. Это и волонтерство, и помощь малоимущим, и животные. Очень много важных проектов. Яна Гайдук, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике

Лучшие проекты воплотятся в жизнь в Башкортостане. Размер одного гранта достигает полутора миллионов рублей.