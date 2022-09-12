В Уфе стартовал молодежный форум «Йыйын – 2022»

Проект реализуется в республике уже в третий раз. С каждым годом он становится масштабнее. Более 600 молодых людей из разных регионов страны будут знакомиться, участвовать в деловых играх и защищать свои проекты. Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участниками «Йыйына» и ответил на волнующие их вопросы.
Атмосфера даже жарче, чем на настоящих переговорах. Спикеры встают, ходят и спорят. Чтобы выйти в финал, придется договориться. Деловая игра «Блоки и союзы» учит правильно взаимодействовать. Молодые люди за столом только познакомились, а уже вместе борются за победу.
Поприветствовать участников форума приехал Глава республики. Молодые люди лично смогли задать Радию Хабирову вопросы, которые волнуют их больше всего. Образование, жилье и волонтерство – темы для обсуждения оказались разными. Республика активно поддерживает тех, кто будет создавать будущее. В этом году принята программа, по которой будут выделяться 50 миллионов рублей для реновации молодежных пространств. А в первый день учебного года Радий Хабиров подписал указ о выделении вузам грантов на 200 млн рублей. Средства пойдут, в том числе на улучшение жилищных условий молодых ученых.
Пока одна группа молодежи училась выступать публично, другая рисовала портреты современных и успешных людей. На форуме традиционно работали сразу несколько платформ по интересам. Впервые в Башкортостане проходит очный Всероссийский конкурс молодежных проектов. Свои идеи участники присылали заранее.
Лучшие проекты воплотятся в жизнь в Башкортостане. Размер одного гранта достигает полутора миллионов рублей.
Форум продлится два дня. Это объединение молодежи. Возможно, их дружба перерастет в реализацию проекта.