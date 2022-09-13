В Уфе пройдет международный конгресс «Транспорт и строительство»

На первом международном конгрессе «Транспорт и строительство» посетители смогут получить скидку на недвижимость. Мероприятие пройдёт в Уфе на площадке рядом с торговым центром «Мега» с 18 по 22 сентября. Сейчас идёт подготовка.

Напомним, там же проводился форум WorldSkills. У конгресса есть страна-партнёр – это Республика Беларусь. На месте будет представлена техника, прибудет официальная делегация во главе с премьер-министром правительства Романом Головченко. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве. Пройдёт саммит ведущих застройщиков России и съезд ассоциаций, приедут участники из Турции, Дагестана, Узбекистана. Территория будет поделена на деловую и ту, что смогут посетить все желающие. На месте развернут выставку современной техники и ретро-автомобилей.