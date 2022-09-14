Гумконвой из Башкирии доставит в ЛНР стройматериалы и пожарную технику

Очередная партия гуманитарного груза по поручению Радия Хабирова отправилась из Башкортостана в Донбасс. Колонна состоит из 8 единиц техники, в том числе 6 автофургонов.

Правительством республики направляется пожарный автомобиль с необходимым пожарно-техническим вооружением и оборудованием в г. Красный Луч Луганской Народной Республики для обеспечения пожарной безопасности данного населенного пункта и поддержания в боевой готовности подразделений пожарной охраны. Для восстановления социальных объектов и инфраструктуры в города Петровское и Мариуполь отправляется гуманитарная помощь в виде строительных материалов.

В составе гумконвоя 82 тонны стройматериалов, а также школьная мебель и канцтовары. Особенностью этого гумконвоя является то, что мы отправляем пожарную машину для спасателей города Красный Луч.

Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям
Фото №1 - Гумконвой из Башкирии доставит в ЛНР стройматериалы и пожарную технику

Одно из предприятий помогло пожарной машиной, которую они подремонтировали, и она пригодна к дальнейшей эксплуатации. Кроме того, наши пожарные собрали боевое снаряжение, чтобы луганские пожарные смогли тушить пожары безопасно.

Марат Латыпов, начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
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