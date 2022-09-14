Гумконвой из Башкирии доставит в ЛНР стройматериалы и пожарную технику

Очередная партия гуманитарного груза по поручению Радия Хабирова отправилась из Башкортостана в Донбасс. Колонна состоит из 8 единиц техники, в том числе 6 автофургонов.

Правительством республики направляется пожарный автомобиль с необходимым пожарно-техническим вооружением и оборудованием в г. Красный Луч Луганской Народной Республики для обеспечения пожарной безопасности данного населенного пункта и поддержания в боевой готовности подразделений пожарной охраны. Для восстановления социальных объектов и инфраструктуры в города Петровское и Мариуполь отправляется гуманитарная помощь в виде строительных материалов.