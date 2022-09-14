Уфимка победила в международном конкурсе «Невская краса – 2022»

Уфимка стала победительницей в международном конкурсе красоты и таланта «Невская краса».20-летняя Ильмира Салимова завоевала титул, а также получила номинацию «Мисс оригинальность».

С победой девушку в социальных сетях поздравил Глава республики. Радий Хабиров признался, что, когда несколько месяцев назад познакомился с Ильмирой, она поразила его своей невероятной целеустремленностью и силой духа.

 Конкурс проходил в Санкт-Петербурге, в нём принимали участие девушки, для которых средством передвижения является инвалидная коляска. Претендентки собрались из разных регионов России и Беларуси. Наша землячка выступала в башкирском национальном костюме, причем нагрудник и головной убор она делала вместе с мамой. Танец Ильмире помогали ставить участники ансамбля Файзи Гаскарова.

Я тщательно готовилась, целых два года. Огромная честь представить Уфу, представить легенду «Семь девушек». Спасибо людям, которые предоставили мне такую возможность.   

Ильмира Салимова, мисс «Невская краса-2022»
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