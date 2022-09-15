В Уфе продавцы сгоревшего ТЦ «Меркурий» устроили распродажу

В социальных сетях появилось сообщение о распродаже у сгоревшего торгового центра «Меркурий» в Уфе.

Каждый день с 10:00 до 20:00 возле центрального входа в магазин будут распродаваться вещи: джинсы, куртки, дубленки, ветровки, шубы, зимние пуховики, осенние и весенние ветровки. Продавцы предупреждают, что одежда может иметь запах дыма.