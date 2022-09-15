В Башкирии в 7,5 раз сократилось число лесных пожаров

В Башкирии в 2022 году зафиксировано меньше пожаров. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства республики.

Фото №1 - В Башкирии в 7,5 раз сократилось число лесных пожаров

С 15 апреля по 14 сентября было зарегистрировано 57 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 290 га. При этом за тот же период в прошлом году зарегистрировали 438 лесных пожаров, общая площадь которых достигла 15 021 га.

В республике сохраняется средний класс пожарной опасности. В Кугарчинском, Мелеузовском, Федоровском районах действует пятый класс пожарной опасности. 

Фото: министерство лесного хозяйства РБ. 

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