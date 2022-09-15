В Уфе прошел творческий вечер, посвященный юбилею директора телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсариной

«На чашку чая». Под таким названием сегодня в уфимском кинотеатре «Родина» прошёл творческий вечер, посвященный 50-летнему юбилею заслуженного работника культуры России, директора детско-юношеского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсариной. Для своих коллег она уже давно стала надежным другом, а сотни республиканских детей называют её второй мамой. По новому взглянуть на Гульназ Фаритовну удалось благодаря подарку, который ей преподнесли сотрудники «Тамыра».
Талантливый журналист, активный общественный деятель, примерная мама. Гульназ Кульсарину знают не только в Башкортостане, но и далеко за его пределами. Под её руководством студия «Тамыр» доросла до детско-юношеского телеканала, который известен по всей стране. Фильмы, программы и проекты неоднократно признавались лучшими на международных конкурсах, 9 раз становились обладателями статуэтки ТЭФИ, а дети не только принимают участие в съемках, но и сами подсказывают взрослым свежие идеи и сценарии. В этом главная особенность детского телеканала, говорит и сама виновница торжества.
На телевидении Гульназ Кульсарина более 30 лет. И ни разу она не жалела о выборе профессии. За это время стала одной из лучших в своем деле и теперь передаёт знания своим коллегам и подрастающему поколению. Несмотря на длинный профессиональный путь, учителя Гульназ Фаритовны помнят, с чего всё начиналась и какой она впервые переступила порог телевидения.
Свой красивый юбилей Гульназ Кульсарина встретила в кругу тех, кто всегда был для неё опорой и мог поддержать в любую минуту. Это не только её семья, но и коллеги по цеху, единомышленники, друзья. И, казалось бы, каждый из них знает о Гульназ Фаритовне всё. Но новые грани директора детско-юношеского телеканала открыли сотрудники «Тамыра». Главным подарком стал фильм о Гульназ Кульсариной, в производство которого каждый внес свой вклад.
Гульназ Кульсарина получала и личного бронзового Орфея за вклад в развитие регионального телевидения. И, пожалуй, это лучше всего говорит о том, что она не просто работает, а живёт своей работой. Поэтому каждая программа «Тамыра» – целая история, которую полюбили тысячи детей республики.