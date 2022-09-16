Житель Башкирии потребовал возмещение ущерба из-за столкновения с быком

Житель Башкирии потребовал выплатить полмиллиона рублей за столкновение с быком. Авария произошла в июне этого года.

Водитель автомобиля Toyota RAV4 совершил наезд на быка, который внезапно выбежал на дорогу. Сумма ущерба для автовладельца составила 538 тысяч рублей. Водитель подал на владельца животного в суд, так как посчитал, что если не безнадзорный выгул, то аварии бы не случилось.