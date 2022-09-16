В Башкирии показали, как закладывают силос

Аграрии республики заложили уже более 705 тысяч тонн силоса. В лидерах сельхозпредприятия Чекмагушевского, Аургазинского, Дюртюлинского и Стерлитамакского районов. Сочный корм – один из главных в рационе буренок на зимовку. Силос закладывают в последнюю очередь. И в этом деле главное соблюсти правильно так называемую технологию консервации, чтобы сохранить все питательные вещества.

Плотные и высокие стебли кукурузы сдаются под напором 8-метровой жатки. Мощные ножи в несколько секунд измельчают растение и початки и отправляют всю массу в кузов грузовика. Следить за тем, как идет его заполнение, оператору комбайна помогает специальная камера. Рамиль Хамидуллин весной сеял на этом поле кукурузу. Теперь время убирать.

Я убрал уже где-то 300–400 гектаров кукурузы. Кукуруза нормальная, высокая. Урожай есть в этом году. Уже 5-й сезон работаю. С новья получил. Рамиль Хамидуллин, оператор комбайна

Грузовые машины и тракторы с тележками свозят зеленую массу на базу. Здесь аграрии закладывают силос. В этой яме заготовлен и закрыт сенаж – 4 тысячи тонн. А следующие две ямы займет кукурузный силос. В этом отделении хозяйства «Базы» его планируется заготовить около 8 тысяч тонн.

Главное в этом деле – соблюдение технологии заготовки. По сути, это консервация корма, который должен оставаться сочным. Для этого требуется выдавить весь воздух и хорошо утрамбовать массу. Вначале одни трактора сгребают свезенный силос и делают первоначальную трамбовку. А затем третий трактор проходит сверху специальным пятитонным катком.

2400 гектаров кукурузы надо у брать у нас. Вот мы начали 13 числа уборку силоса. Очень важно момент не упустить. Нужно, чтобы силос и не очень влажный был, и не очень сухой. Поэтому следим за влажностью. Обычно у нас 70-65 процентов влажности. В настоящее время этот силос 71 процент влажности. Аркадий Иванов, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия «Базы»

Аграрии района намерены заготовить почти 130 тысяч тонн силоса. Половина объема уже в силосных ямах. Если погода не подведет, то в течение двух недель заготовку здесь намерены завершить. В целом же задача – заготовить двухгодичный запас кормов.

Учитывая опыт прошлого года, мы увеличили площади кормовых культур. В настоящее время составляет 30 процентов от общей площади пашни. На сегодняшний день заготовлено около 32 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота. Перевыполнены планы заготовки сенажа, сена. Ильгиз Ихсанов, заместитель главы администрации Чекмагушевского района по сельскому хозяйству