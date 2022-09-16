В Башкирии показали, как закладывают силос

Аграрии республики заложили уже более 705 тысяч тонн силоса. В лидерах сельхозпредприятия Чекмагушевского, Аургазинского, Дюртюлинского и Стерлитамакского районов. Сочный корм – один из главных в рационе буренок на зимовку. Силос закладывают в последнюю очередь. И в этом деле главное соблюсти правильно так называемую технологию консервации, чтобы сохранить все питательные вещества.
Плотные и высокие стебли кукурузы сдаются под напором 8-метровой жатки. Мощные ножи в несколько секунд измельчают растение и початки и отправляют всю массу в кузов грузовика. Следить за тем, как идет его заполнение, оператору комбайна помогает специальная камера. Рамиль Хамидуллин весной сеял на этом поле кукурузу. Теперь время убирать.
Грузовые машины и тракторы с тележками свозят зеленую массу на базу. Здесь аграрии закладывают силос. В этой яме заготовлен и закрыт сенаж – 4 тысячи тонн. А следующие две ямы займет кукурузный силос. В этом отделении хозяйства «Базы» его планируется заготовить около 8 тысяч тонн.
Главное в этом деле – соблюдение технологии заготовки. По сути, это консервация корма, который должен оставаться сочным. Для этого требуется выдавить весь воздух и хорошо утрамбовать массу. Вначале одни трактора сгребают свезенный силос и делают первоначальную трамбовку. А затем третий трактор проходит сверху специальным пятитонным катком.
Аграрии района намерены заготовить почти 130 тысяч тонн силоса. Половина объема уже в силосных ямах. Если погода не подведет, то в течение двух недель заготовку здесь намерены завершить. В целом же задача – заготовить двухгодичный запас кормов.
По информации регионального Минсельхоза, аграрии уже заложили более 705 тысяч тонн силоса. Помимо Чекмагушевского, в лидерах по показателям Дюртюлинский, Стерлитамакский и Аургазинский районы. От разнообразия и качества кормового стола зависит не только, как перезимуют буренки, но и то, насколько много и каким будет молоко.