Детская больница Уфы получила 8 единиц нового оборудования для реабилитации

В Уфе в Городскую детскую клиническую больницу №17 поставили новое оборудование в количестве 8 единиц. Закупили его за счет федерального бюджета.
Новое оборудование является имитатором ходьбы под названием «Имитрон». Его используют для имитации ходьбы при реабилитационных упражнениях в вертикальном положении, рассказали в пресс-службе Минздрава РБ.
Такие тренажеры позволят восстанавливать пациентов с заболеваниями и травмами как верхних, так и нижних конечностей.
Также в больницу поступил аппарат «Магнон-29Д», который необходим при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной системы и др.
Новый физиотерапевтический аппарат для флюктуаризации «АСБ-2М», который также доставили в больницу, необходим для оказания местного обезболивания, а также обладает противовоспалительным действием.
Фото: пресс-служба Минздрава РБ