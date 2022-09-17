Детская больница Уфы получила 8 единиц нового оборудования для реабилитации

В Уфе в Городскую детскую клиническую больницу №17 поставили новое оборудование в количестве 8 единиц. Закупили его за счет федерального бюджета.

Новое оборудование является имитатором ходьбы под названием «Имитрон». Его используют для имитации ходьбы при реабилитационных упражнениях в вертикальном положении, рассказали в пресс-службе Минздрава РБ.

Он необходим при лечении парезов и параличи нижних конечностей, геми-, три- и тетрапарезов, после травм и заболеваний головного и спинного мозга, детского церебрального паралича (ДЦП) и других нервно-мышечных заболеваний у детей. Пресс-служба Минздрава РБ

Такие тренажеры позволят восстанавливать пациентов с заболеваниями и травмами как верхних, так и нижних конечностей.

Также в больницу поступил аппарат «Магнон-29Д», который необходим при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной системы и др.

Благодаря широким функциональным возможностям аппарат позволяет реализовать такие современные технологии, как динамическая терапия, хронаксиметрическая электродиагностика, и, как следствие, способствует достижению лучших и устойчивых терапевтических результатов. Пресс-служба Минздрава РБ

Новый физиотерапевтический аппарат для флюктуаризации «АСБ-2М», который также доставили в больницу, необходим для оказания местного обезболивания, а также обладает противовоспалительным действием.