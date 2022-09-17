В Уфе наградили победителей фестиваля ПФО «Вернуть детство»

Башкирская столица уже не в первый раз принимает мероприятие. В республику приехали около 400 участников из 14 регионов – это воспитанники организаций для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей.

В течение нескольких дней ребята демонстрировали свои умения в творчестве, рукоделии, спорте, музыке, кулинарии, интеллектуальных играх. Перед окружным фестивалем участники стали лучшими у себя в регионах.

Фестиваль прошёл при поддержке правительства республики и аппарата полномочного представителя Президента в ПФО. На протяжении 4 дней у ребят была насыщенная программа: экскурсии, мастер-классы, а также состязания в своих направлениях. Одна из главных задач фестиваля – развитие творческого потенциала и культурного кругозора воспитанников детдомов. Победителям и призёрам в различных направлениях вручили награды. Победам своих воспитанников были рады и взрослые.

Фото №1 - В Уфе наградили победителей фестиваля ПФО «Вернуть детство»

Будем проводить этот фестиваль в Башкортостане, будем помогать раскрывать детям свои таланты, помогать заводить им новых друзей, демонстрировать свои способности, получать новые навыки и знания. И самое главное – верить в себя. В какой-то момент мне показалось, что выступают профессионалы, а не маленькие дети, потому что у них горят глаза, у них есть азарт, огонь, огромная энергия и они делают все это с огромным удовольствием.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан
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