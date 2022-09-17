В Уфе наградили победителей фестиваля ПФО «Вернуть детство»

Будем проводить этот фестиваль в Башкортостане, будем помогать раскрывать детям свои таланты, помогать заводить им новых друзей, демонстрировать свои способности, получать новые навыки и знания. И самое главное – верить в себя. В какой-то момент мне показалось, что выступают профессионалы, а не маленькие дети, потому что у них горят глаза, у них есть азарт, огонь, огромная энергия и они делают все это с огромным удовольствием.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан