В Уфе впервые прошел межрегиональный турнир по авиамодельному спорту

Первым делом – самолёты. В Уфе впервые прошёл межрегиональный турнир по авиамодельному спорту, посвящённый 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Участвовали как авиаконструкторы свободнолетающих моделей, схематических самолетов и планеров, так и ребята, управляющие беспилотными летательными аппаратами.

Перед тем, как запустить самолёт в небо, нужно хорошо поработать руками. Ведь чем больше оборотов сделает юный авиаконструктор, тем дольше самолёт пробудет в небе. И чем продолжительнее будет полёт крылатого шедевра, тем больше шансов на победу.

Дорогу к небу юным авиамоделистам прокладывает Салават Фазлетдинов. Интерес к летательным аппаратам привил ему родной отец, который был летчиком. Будучи ребенком, Салават хотел пойти по его стопам, однако не позволило здоровье. Страсть к самолетам мужчина пронес через всю жизнь, и увлечение стало выбором жизни. Теперь запускать железных птиц в небо учит школьников.

На счету Арслана почти 5 десятков собственноручно собранных летательных аппаратов, в кружке авиамоделирования он около года. За это время не только научился ставить на крыло самолеты, но и успел опробовать вкус первого полета на соревнованиях.

И если для кого-то авиамоделирование – просто увлечение, то другие делают ставку на будущую профессию, всерьез собираясь в авиацию. Кирилл приехал на соревнования из Магнитогорска. Молодой человек занимается авиамоделированием уже более 11 лет.

Проверить, чья модель самолета совершеннее, приехали спортсмены не только из районов Башкортостана, но и из Челябинской и Свердловской областей и Пермского края.

Место выбрано неслучайно. Первый межрегиональный фестиваль посвятили столетию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Именно здесь, на взлетной полосе Уфимского аэроклуба, и начинался путь легендарного летчика. За свою историю воздушная гавань подготовила сотни пилотов и десантников. И вот теперь это место стало домом для всех, кто влюблен в небо.

Радиоуправляемые беспилотники показывают виражи посерьезнее. Пилоты проходят трассу в специальных очках. Самое трудное, говорят ребята, – справляться с виражами.