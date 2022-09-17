В Башкирии особенных детей развивают с помощью инклюзивного театра

В Кармаскалинском районе особенных детей намерены развивать с помощью инклюзивного театра. Его участники – мальчики и девочки с задержкой психического развития. Сейчас они репетируют и готовятся к своему первому спектаклю, в котором у каждого своя роль.
Перед репетицией – небольшая разминка. Важно как следует разогреть мышцы, сделать их более пластичными. Что особенно важно на уроке хореографии, где дети с особенностями развития будут разучивать вальс. Отличительная черта урока в том, что пару особенным детям составляют обычные. В этом случае это солисты танцевального ансамбля, которые могут подсказать, как правильно выполнять движения.
Семейный клуб для особенных детей в Кармаскалинском районе существует четвертый год. Прежде для ребят организовывали различные мастер-классы и тренинги. Со временем родилась идея создания инклюзивного театра. Как полагают организаторы, сцена поможет подопечным более уверенно чувствовать себя в жизни. Проект стал одним из победителей Фонда президентских грантов, получив на реализацию полмиллиона рублей.
В состав труппы инклюзивного театра вошли 15 детей. Уже 1 октября они представят на сцене танцевальный номер, а к концу года – полноценную постановку, в которой каждый из особенных детей будет исполнять свою главную роль.