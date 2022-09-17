В Башкирии особенных детей развивают с помощью инклюзивного театра

В Кармаскалинском районе особенных детей намерены развивать с помощью инклюзивного театра. Его участники – мальчики и девочки с задержкой психического развития. Сейчас они репетируют и готовятся к своему первому спектаклю, в котором у каждого своя роль.

Перед репетицией – небольшая разминка. Важно как следует разогреть мышцы, сделать их более пластичными. Что особенно важно на уроке хореографии, где дети с особенностями развития будут разучивать вальс. Отличительная черта урока в том, что пару особенным детям составляют обычные. В этом случае это солисты танцевального ансамбля, которые могут подсказать, как правильно выполнять движения.

Танцую сегодня с Айназом, танцуем вместе, помогаем друг другу, я ему все стараюсь объяснить, поддерживаю. В принципе, танцевать с ним несложно, ничего необычного. Аделина Магафурова, солистка образцового хореографического ансамбля «Далан»

С Кариной работать очень приятно, очень быстро схватывает, нет особых трудностей, она большая молодец. Динислам Ишкинин, солист образцового хореографического ансамбля «Далан»

Семейный клуб для особенных детей в Кармаскалинском районе существует четвертый год. Прежде для ребят организовывали различные мастер-классы и тренинги. Со временем родилась идея создания инклюзивного театра. Как полагают организаторы, сцена поможет подопечным более уверенно чувствовать себя в жизни. Проект стал одним из победителей Фонда президентских грантов, получив на реализацию полмиллиона рублей.

С ними очень легко работать, они очень эмоциональные, активные, они хотят заниматься и делают это с душой, самое главное. Все зависит от их физических возможностей: кому-то подходит вокал, кому-то – театральная игра, кому-то – хореография. Вот они выбирают для себя, что для них ближе. Элеонора Лаврентьева, президент фонда развития культуры «Дилиго»

Танцы выбрали, потому что у нас речевое отклонение. В прошлом году хотела и на театральный его привести, но он не может выучить реплики, поэтому стали на танцы его водить. Очень обрадовались, когда появился такой кружок. Гульшат Латыпова, мама ребенка с особенностями развития