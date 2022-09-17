Житель Башкирии вырастил гигантскую тыкву

Гигантская тыква выросла в городе Кумертау. Она весит около 165 килограммов. Крупных весов у садоводов не оказалось, поэтому вес овоща определили при помощи вычислений объема. Идея вырастить такой плод Артуру Дашкину пришла после просмотра ролика в интернете.

Тыквы таких размеров выращивают обычно в Канаде. Для того чтобы получить такой урожай, нужен специальный уход и большой участок. В следующем году мужчина планирует вырастить тыкву весом около 400 килограммов и гигантский кабачок. Нынешний урожай он планирует раздать на одной из сельхозярмарок.