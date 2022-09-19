Урганта и Орбакайте выгнали со спектакля за отказ почтить память военных минутой молчания

Известную певицу Кристину Орбакайте и телеведущего Ивана Урганта выгнали со спектакля за отказ почтить память военных, погибших во время спецоперации на Украине. Инцидент произошел в театре имени Вахтангова.

Перед спектаклем руководство театра объявило минуту молчания в честь военных, погибших на СВО на Украине. Однако, когда заиграл гимн, Орбакайте и Ургант отказались встать со своих мест.