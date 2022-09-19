В Чишминском плодоовощном питомнике собрали первый урожай яблок

Речь о тех деревьях, которые высадили три года назад по инвестпроекту интенсивного и суперинтенсивного типа сада. Пока площадь плодовых деревьев составляет порядка 80 гектаров, но через несколько лет вырастет более чем в 10 раз.

Сбор яблочного урожая требует своей технологии. Плод нужно непросто срывать, а именно выкручивать. Иначе есть риск навредить дереву. Сотрудники плодоовощного питомника в Чишминском районе несколько дней назад собрали первый урожай с яблонь, которые высадили в 2019 году. На подходе уже другие сорта. Ежедневно работники делают обход и ухаживают за насаждениями. Яблони выращивают по шпалерной системе. Вдоль рядов на разной высоте натянута проволока, которая поддерживает ветви, чтобы те не сломались под грузом плодов.

В этом квадрате выращивают сорт Лобо. Его отличает засухо- и морозоустойчивость. В числе главных отличий промышленного садоводства – яблоки должны быть примерно одного цвета и размера. И несмотря на то, что данные плоды уже приобрели ярко выраженный красный оттенок, срывать их еще рано. Готовность специалисты проверяют, разрезая яблоко пополам и капая йодный раствор Люголя. Ответ через пару минут дает химическая реакция.

Каждый год площадь, занятая яблонями в питомнике, увеличивается. Эти саженцы посадили в 2020-м. Их, как и другие деревья, от грызунов защищает сетка. А первые плоды деревья принесут в 2023-м.