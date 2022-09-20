В Башкирии предложили купить теплоход за 3,5 млрд рублей

Минтранс Башкирии предложил купить прогулочный теплоход за 3,5 млрд рублей. О необходимости создать свой речной флот, состоящий из современных пассажирских судов, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Руслан Гарипов. Вариант с «речным флотом» Гарипов считает фантастическим, но в реальности можно приобрести три теплохода.