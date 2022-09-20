В Башкирии мастер-самоучка конструирует необходимые в хозяйстве устройства

Трактор, апилифт, дровокол. Собрать эти предметы можно в собственном дворе. Мастер-самоучка из Бакалинского района Рахимьян Садриев конструирует все, что ему необходимо в хозяйстве. Проект рождается в голове, а умелые руки воплощают идею в жизнь из подручных средств.

Самое первое изобретение мастера – трактор – собран из деталей различной сельхозтехники больше 20 лет назад. До сих пор на ходу. Интернета в то время не было, машина собиралась экспериментально. Чтобы трактор завелся и поехал, Рахимьян Садриев потратил не один год. Остальные изобретения собирались уже быстрее. Так во дворе появился дровокол. Станок полезный и простой в использовании – обработать дерево за считанные минуты может и супруга. Светлана Садриева советы мастеру не дает, но если нужно, всегда поможет.

Не надо трогать его. Он сам все делает. Светлана Садриева

В этом году у пасечника с 40-летним стажем Рахимьяна Садриева появился апилифт, собранный им самим. Устройство заменило сразу несколько мужских рук.

В поднятом виде дно снял. Другое поставил. Он хоть 100 килограммов поднимет. Рахимьян Садриев

Рахимьян Садриев даже не знает, сколько эти изделия стоят в магазине. Если что-то нужно по хозяйству, достаточно осмотреть склады в поисках деталей. У конструктора пока нет ни одного нереализованного проекта.

Сначала надо головой придумать, что и куда ставить. А руками уже завершить. Рахимьян Садриев