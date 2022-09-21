В Уфе из-за велопробега перекроют улицы

В Уфе пройдёт «Ночь 1000 велосипедистов». Мероприятие запланировано на 23 сентября.
Мэрия Уфы сообщает, что в связи с проведением велопробега будет ограничен проезд на нескольких улицах.
23 сентября с 20:30 до 23:00 будут закрыты следующие участки дорог:
ул. Машиностроителей (от ул. Орджоникидзе до ул. Кольцевой);
ул. Кольцевая (от ул. Машиностроителей до ул.Ульяновых);
ул. Ульяновых (от ул. Кольцевой до ул. Первомайской);
ул. Первомайская (от ул. Ульяновых до ул. Машиностроителей);
Также 23 сентября с 09:00 до 23:59 будет перекрыта парковка возле Дворца культуры машиностроителей (ДК УМПО). Кроме того, меняется схема движения маршрутов автобусов.
Фото: 2gis.com