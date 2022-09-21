В Уфе из-за велопробега перекроют улицы

В Уфе пройдёт «Ночь 1000 велосипедистов». Мероприятие запланировано на 23 сентября.

Фото №1 - В Уфе из-за велопробега перекроют улицы

Мэрия Уфы сообщает, что в связи с проведением велопробега будет ограничен проезд на нескольких улицах.

23 сентября с 20:30 до 23:00 будут закрыты следующие участки дорог:

ул. Машиностроителей (от ул. Орджоникидзе до ул. Кольцевой);

ул. Кольцевая (от ул. Машиностроителей до ул.Ульяновых);

ул. Ульяновых (от ул. Кольцевой до ул. Первомайской);

ул. Первомайская (от ул. Ульяновых до ул. Машиностроителей);

Также 23 сентября с 09:00 до 23:59 будет перекрыта парковка возле Дворца культуры машиностроителей (ДК УМПО). Кроме того, меняется схема движения маршрутов автобусов.

Фото: 2gis.com 

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