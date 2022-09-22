В Уфе пройдет митинг-концерт «Потомки Шаймуратова своих не бросают!»

В Уфе завтра пройдет митинг-концерт в поддержку инициативы о проведении референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях Украины. Мероприятие под названием «Потомки Шаймуратова своих не бросают!» пройдет на площади перед Конгресс-холлом.