В Уфе пройдет митинг-концерт «Потомки Шаймуратова своих не бросают!»

В Уфе завтра пройдет митинг-концерт в поддержку инициативы о проведении референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях Украины. Мероприятие под названием «Потомки Шаймуратова своих не бросают!» пройдет на площади перед Конгресс-холлом.
В нем примут участие артисты республиканской сцены. Начало в 15:30 часов. Референдумы по вопросу вхождения регионов Украины в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.
Более тысячи беженцев из Донбасса смогут проголосовать в Башкортостане. Для них организуют пункты голосования в Стерлитамакском районе и в Уфе, сообщили в Госсобрании.