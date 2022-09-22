В Башкирии отец пятерых детей выиграл в лотерею 3 млн рублей

В Башкирии многодетный отец Ринат Аязгулов выиграл в лотерею 3 млн рублей. Как рассказал победитель, он планирует потратить деньги на строительство дома, новый автомобиль и подарки детям.

По словам мужчины, который является отцом пятерых детей, он интуитивно знал, что станет победителем лотереи. Не имея тактики, он просто зачеркивал цифры наугад в билете.