В Уфе продлили городской маршрут №112

В Уфе продлили маршрут №112 «ТК «Центральный» — Миловка». С 23 сентября автобусы будут ходить до остановки «Ул. Трактовая» вместо «Ул. В. Харламова».
Время отправления по рабочим дня:
— от «ТК «Центральный»: 06:55, 07:40, 08:35, 10:10, 10:40, 12:20, 14:10, 15:50, 16:55, 17:50, 18:40, 19:30, 20:20;
— от ост. «Трактовая» в будни: 06:00, 06:45, 07:40, 08:25, 09:20, 10:55, 11:25, 13:05, 14:55, 16:45, 17:40, 18:40, 19:20, 20:15.
Время отправления по выходным:
— от «ТК «Центральный»: 07:40, 10:40, 12:20, 14:10, 16:55, 18:40, 20:20;
— от ост. «Трактовая»: 06:45, 08:25, 11:25, 13:05, 14:55, 17:40, 19:20.