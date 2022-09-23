В Башкирии стартовала акция «Тёплые руки»

Более тысячи теплых вещей передал уфимский дом-интернат «Именлек». В Башкирии стартовала акция «Тёплые руки».

Цель мероприятия – оказать помощь детям, проживающим в пунктах временного размещения. Принять участие в акции может любой желающий. Передать вещи можно через центры «Семья» в любом городе и районе республики.

Проживающие в пунктах временного размещения беженцы с Украины, конечно, лишены в данный момент теплоты семейного очага, поэтому через эту акцию, приняв в этой акции участие, мы хотели поделиться теплом не только наших рук, но и наших сердец.

Фларида Киреева, заведующая отделением активного долголетия центра «Именлек»

Кроме того, сотрудники центра «Именлек» принимает пряжу для вязания в рамках акции «Теплые руки». Желающие оказать помощь могут прийти по адресу: Уфа, Зорге, 71/2.

В день я вяжу до пяти пар носков размеров – 38-39, детских больше. К сезону готовимся, вязальшиц у нас много. Каждая тратит время столько, сколько может, потому что есть еще и свои заботы. К сезону мы почти готовы.

Элина Калимуллина
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