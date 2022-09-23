В Башкирии стартовала акция «Тёплые руки»

В день я вяжу до пяти пар носков размеров – 38-39, детских больше. К сезону готовимся, вязальшиц у нас много. Каждая тратит время столько, сколько может, потому что есть еще и свои заботы. К сезону мы почти готовы.

Элина Калимуллина