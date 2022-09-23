Более тысячи теплых вещей передал уфимский
дом-интернат «Именлек». В Башкирии стартовала акция «Тёплые руки».
Цель мероприятия – оказать помощь детям, проживающим
в пунктах временного размещения. Принять участие в акции может любой желающий.
Передать вещи можно через центры «Семья» в любом городе и районе республики.
Проживающие
в пунктах временного размещения беженцы с Украины, конечно, лишены в данный
момент теплоты семейного очага, поэтому через эту акцию, приняв в этой акции
участие, мы хотели поделиться теплом не только наших рук, но и наших сердец.Фларида Киреева, заведующая отделением активного долголетия центра «Именлек»
Кроме того, сотрудники центра «Именлек» принимает
пряжу для вязания в рамках акции «Теплые руки». Желающие оказать помощь могут
прийти по адресу: Уфа, Зорге, 71/2.
В
день я вяжу до пяти пар носков размеров – 38-39, детских больше. К сезону готовимся,
вязальшиц у нас много. Каждая тратит время столько, сколько может, потому что
есть еще и свои заботы. К сезону мы почти готовы.Элина Калимуллина