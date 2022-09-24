Аэропорт Уфы встретил трёхмиллионного пассажира

Уфимский аэропорт принял трёхмиллионного пассажира. Им оказалась Ульяна Гренц, прилетевшая с семьей в столицу республики рейсом авиакомпании Utair из Екатеринбурга сегодня.

Аэропорт имени Мустая Карима достиг такого показателя первым среди остальных аэропортов в Приволжском федеральном округе. Это стало возможным благодаря программе поддержки авиаперевозок, на которую в 2022 году выделено 100 миллиардов рублей, а также программе субсидирования региональных маршрутов Республики Башкортостан, отметил генеральный директор уфимского аэропорта.

Неожиданно так, даже не знаю, как реагировать. Я думала, муж пошутил, когда сказал, что нас будут встречать, потому что я стала трехмиллионным пассажиром.

Ульяна Гренц

Также в этом году увеличилось и количество внутренних рейсов. Долететь из столицы Башкортостана уже можно в Иркутск, Красноярск, Пермь, Омск и Грозный – это новые направления. Также открыты и новые международные рейсы в города Казахстана и Узбекистана. Всего же маршрутная сеть аэропорта «Уфа» охватывает 60 внутренних и международных направлений.

Фото №1 - Аэропорт Уфы встретил трёхмиллионного пассажира

Событие важное, знаковое, показывает уровень нашего развития. Мы себя чувствуем уверенно во многом благодаря федеральной программе поддержки авиаперевозчиков, в которой активное участие принимает и наша республики.

Александр Андреев, генеральный директор АО «Международный аэропорт Уфа им.Мустая Карима»
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