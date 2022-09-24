Аэропорт Уфы встретил трёхмиллионного пассажира

Уфимский аэропорт принял трёхмиллионного пассажира. Им оказалась Ульяна Гренц, прилетевшая с семьей в столицу республики рейсом авиакомпании Utair из Екатеринбурга сегодня.
Аэропорт имени Мустая Карима достиг такого показателя первым среди остальных аэропортов в Приволжском федеральном округе. Это стало возможным благодаря программе поддержки авиаперевозок, на которую в 2022 году выделено 100 миллиардов рублей, а также программе субсидирования региональных маршрутов Республики Башкортостан, отметил генеральный директор уфимского аэропорта.
Также в этом году увеличилось и количество внутренних рейсов. Долететь из столицы Башкортостана уже можно в Иркутск, Красноярск, Пермь, Омск и Грозный – это новые направления. Также открыты и новые международные рейсы в города Казахстана и Узбекистана. Всего же маршрутная сеть аэропорта «Уфа» охватывает 60 внутренних и международных направлений.