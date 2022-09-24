Аэропорт Уфы встретил трёхмиллионного пассажира

Также в этом году увеличилось и количество внутренних рейсов. Долететь из столицы Башкортостана уже можно в Иркутск, Красноярск, Пермь, Омск и Грозный – это новые направления. Также открыты и новые международные рейсы в города Казахстана и Узбекистана. Всего же маршрутная сеть аэропорта «Уфа» охватывает 60 внутренних и международных направлений.