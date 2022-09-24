В России более 51 тысячи фактов коронавируса было выявлено за сутки

В России за сутки отмечено 51 269 новых случаев заражения коронавирусом, сказано в официальных федеральных статистических данных, в общей сложности с начала пандемии – 21 746 163. Госпитализировано за последние 24 часа 3 528 человек с коронавирусом.

По информации на 24 сентября, в стране выписано по выздоровлению 19 710 599 пациентов, в том числе 58 412 – за сутки. Число погибших от коронавируса выросло на 111 пациентов и составило 386 662 человек.