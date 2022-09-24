В Уфе в рамках акции «Зеленая Башкирия» высадили черемуховую аллею

В Уфе появилась только что высаженная черемуховая аллея. Она расположилась на ул. И. Якутова. Высадили аллею сотрудники «РН-БашНИПИнефть» совместно с министром природопользования и экологии региона Ниязом Фазыловым в рамках экологической акции «Зеленая Башкирия», которая 24 сентября прошла по всей республике. Также в посадке приняли участие сотрудники администрации Советского района Уфы.