В Уфе в рамках акции «Зеленая Башкирия» высадили черемуховую аллею

В Уфе появилась только что высаженная черемуховая аллея. Она расположилась на ул. И. Якутова. Высадили аллею сотрудники «РН-БашНИПИнефть» совместно с министром природопользования и экологии региона Ниязом Фазыловым в рамках экологической акции «Зеленая Башкирия», которая 24 сентября прошла по всей республике. Также в посадке приняли участие сотрудники администрации Советского района Уфы.

Фото №1 - В Уфе в рамках акции «Зеленая Башкирия» высадили черемуховую аллею

Аллея включила в себя 50 саженцев черемухи сорта «Шуберт». Возле аллеи благоустроена пешеходная зона с обновленной брусчаткой и новыми фонарями.

Сохранение биологического разнообразия и охрана окружающей среды - приоритетные направления концепции экологического развития «Роснефти». Пусть цветущие деревья долгие годы символизируют развитие науки и радуют уфимцев!

Пресс-служба администрации Советского района Уфы

Фото: пресс-служба администрации Советского района Уфы

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