На БСТ стартует новый проект «Патриот РФ»

Уже в это воскресенье, 25 сентября, на телеканале БСТ стартует новый проект «Патриот РФ». Он рассчитан на молодежную аудиторию. Тематика самая актуальная – военно-патриотическая.
Если не знал, то узнаешь в новом проекте «Патриот РФ» на телеканале БСТ. 13 минут – о самой крутой армейской технике, героях настоящего и прошлого. Корреспонденты и ведущие программы от 12 лет и старше, и у них есть возможность побывать даже в кабине боевого самолета. В этом им помогут взрослые. Те, кто не понаслышке знает, что такое быть настоящим защитником.
А еще юные корреспонденты расскажут телезрителям, как выжить в лесу, пройти экстремальную «Гонку героев» в парке «Патриот» и правильно разводить костёр.
Военно-патриотический проект стартует на БСТ по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Ещё на этапе продюсирования самой программы в редакцию БСТ от телезрителей поступило более 100 тем. Съемочная команда обещает – они учтут все интересы и пожелания.
История российского государства, военная история страны и Башкортостана, рассказы о героях-соотечественниках – эти темы сегодня актуальны как никогда. Задача проекта – рассказывать об этом подросткам и молодёжи интересно и на понятном им языке.
Первый выпуск нового проекта выйдет в эфир БСТ 25 сентября в 18:00.