На БСТ стартует новый проект «Патриот РФ»

Уже в это воскресенье, 25 сентября, на телеканале БСТ стартует новый проект «Патриот РФ». Он рассчитан на молодежную аудиторию. Тематика самая актуальная – военно-патриотическая.

Если не знал, то узнаешь в новом проекте «Патриот РФ» на телеканале БСТ. 13 минут – о самой крутой армейской технике, героях настоящего и прошлого. Корреспонденты и ведущие программы от 12 лет и старше, и у них есть возможность побывать даже в кабине боевого самолета. В этом им помогут взрослые. Те, кто не понаслышке знает, что такое быть настоящим защитником.

А еще юные корреспонденты расскажут телезрителям, как выжить в лесу, пройти экстремальную «Гонку героев» в парке «Патриот» и правильно разводить костёр.

Мне интересна сама тематика похода, я очень люблю природу, выбираться в лес. Карина Мухаметьянова, корреспондент рубрики «Школа выживания» проекта «Патриот РФ»

Сложно было быть собой, то есть быть открытым, когда на тебя смотрят пять человек и нужно не стесняться. Савелий Мазлов, корреспондент рубрики «Страна героев» проекта «Патриот РФ»

Военно-патриотический проект стартует на БСТ по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Ещё на этапе продюсирования самой программы в редакцию БСТ от телезрителей поступило более 100 тем. Съемочная команда обещает – они учтут все интересы и пожелания.

– А что для тебя значит служить Родине? – Мой дедушка служил, мой папа, мой тренер служил. Для меня это большая ответственность и честь. Семен Елистратов, Олимпийский чемпион, военнослужащий Росгвардии

История российского государства, военная история страны и Башкортостана, рассказы о героях-соотечественниках – эти темы сегодня актуальны как никогда. Задача проекта – рассказывать об этом подросткам и молодёжи интересно и на понятном им языке.