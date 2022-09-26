Школе в ЛНР присвоили имя Героя Советского Союза Сафы Хасанова

В городе Красный Луч Луганской народной республики назвали школу в честь командира минометного взвода 112-й Башкавдивизии Сафы Хасанова. Само учреждение было открыто еще 1994 году, но назвать школу именем героя Советского Союза было решено только в этом учебном году.
Кроме того, была организована музейная комната имени Сафы Хузямовича, там для учащихся организуются экскурсии и рассказываются истории о подвигах 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Хасанов Сафа Хузямович – уроженец Стерлибашевского района. Был командиром миномётного взвода гвардии в звании младшего лейтенанта. Герой СССР отличился в боях за освобождение Брагинского района Гомельской области, а также в числе первых форсировал Днепр. В бою за деревню Нивки его взвод, окружённый врагами, полтора часа отбивал контратаки противника. В 1944 году Сафе Хасанову было присвоение звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».