Школе в ЛНР присвоили имя Героя Советского Союза Сафы Хасанова

В городе Красный Луч Луганской народной республики назвали школу в честь командира минометного взвода 112-й Башкавдивизии Сафы Хасанова. Само учреждение было открыто еще 1994 году, но назвать школу именем героя Советского Союза было решено только в этом учебном году.

 Кроме того, была организована музейная комната имени Сафы Хузямовича, там для учащихся организуются экскурсии и рассказываются истории о подвигах 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Героев СССР очень много, но у нас в городе очень давно названа улица имени Хасанова. Все знают улицу, но не понимают, что он сделал. И чтобы популизировать его деятельность и рассказать все, мы решили создать комнату имени Сафы Хасанова. Он приложил для города много усилий. 

Юлия Манжула, руководитель музейной комнаты им. Сафы Хасанова

Хасанов Сафа Хузямович – уроженец Стерлибашевского района. Был командиром миномётного взвода гвардии в звании младшего лейтенанта. Герой СССР отличился в боях за освобождение Брагинского района Гомельской области, а также в числе первых форсировал Днепр. В бою за деревню Нивки его взвод, окружённый врагами, полтора часа отбивал контратаки противника. В 1944 году Сафе Хасанову было присвоение звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

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