Школе в ЛНР присвоили имя Героя Советского Союза Сафы Хасанова

Героев СССР очень много, но у нас в городе очень давно названа улица имени Хасанова. Все знают улицу, но не понимают, что он сделал. И чтобы популизировать его деятельность и рассказать все, мы решили создать комнату имени Сафы Хасанова. Он приложил для города много усилий.

Юлия Манжула, руководитель музейной комнаты им. Сафы Хасанова