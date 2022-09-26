В рамках акции «Зелёная Башкирия» планируют высадить 47 тыс деревьев

В республике стартовала акция «Зелёная Башкирия». В этом году в её рамках в городах и районах планируется высадить 47 тысяч зеленых насаждений, из них 14 тысяч деревьев – крупномеры.
Вместо обычного тротуара вдоль улицы Ахметова теперь появилась новая аллея «Затонские липы». Название места отдыха и вид деревьев выбирали сами жители микрорайона путём интернет-голосования.
Для удобства горожан здесь уже установили новые скамейки, а улицу украсили 74 мелколистные липы. Все они именные, три дерева высадили в память о солдатах, погибших в ходе специальной военной операции – Дмитрии Безбородове, Вадима Кельдине и Арсении Воробьеве.
Аллея из виргинской черёмухи появилась и в центре города, на улице Ивана Якутова, рядом с Центральным рынком. Сотрудники «БашНИПИнефть» в рамках акции «Зелёная Башкирия» высадили 18 саженцев.
Рядом с аллеей благоустроили пешеходную зону – на тротуаре обновлены брусчатка, бордюры, установлены 19 фонарей со светодиодными лампами. А сами деревья адаптированы к местному климату и зацветут в начале мая.
Жители и гости Уфы смогут не только любоваться этими прекрасными деревьями, но и узнать, как они называются, кто их посадил. Для этого нужно навести камеру телефона на QR-код.
Озеленение республики проводится не только в рамках региональной акции. Башкортостан также присоединился к всероссийской программе «Сохраним лес». В прошлом году было высажено порядка 60 тысяч деревьев в лесных массивах. На этот раз цифру планируют увеличить.