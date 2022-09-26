В рамках акции «Зелёная Башкирия» планируют высадить 47 тыс деревьев

В республике стартовала акция «Зелёная Башкирия». В этом году в её рамках в городах и районах планируется высадить 47 тысяч зеленых насаждений, из них 14 тысяч деревьев – крупномеры.

Вместо обычного тротуара вдоль улицы Ахметова теперь появилась новая аллея «Затонские липы». Название места отдыха и вид деревьев выбирали сами жители микрорайона путём интернет-голосования.

Район для себя решает, разговаривает с жителями. Понимает, какие деревья будут украшать их район и их аллею. Гуллярия Ялчикаева, заместитель главы администрации г. Уфы

Для удобства горожан здесь уже установили новые скамейки, а улицу украсили 74 мелколистные липы. Все они именные, три дерева высадили в память о солдатах, погибших в ходе специальной военной операции – Дмитрии Безбородове, Вадима Кельдине и Арсении Воробьеве.

Рос как все обычные дети, мечтал пойти в армию, сделать карьеру военного. Служил в Самаре, сразу пошёл по контракту. Мы сами живём в Затоне, тут недалеко, будем гулять здесь. Мне очень приятно, что не забывают таких героев. Наталья Дёмина, мама Арсения Воробьёва

Аллея из виргинской черёмухи появилась и в центре города, на улице Ивана Якутова, рядом с Центральным рынком. Сотрудники «БашНИПИнефть» в рамках акции «Зелёная Башкирия» высадили 18 саженцев.

Главой республики поставлена задача, чтобы максимально приживались те деревья, которые высаживаются, сажали крупномеры. Это даёт свой результат, мы видим, что в наших городах и районных центрах, в сёлах появляются очень интересные решения в виде аллей. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Рядом с аллеей благоустроили пешеходную зону – на тротуаре обновлены брусчатка, бордюры, установлены 19 фонарей со светодиодными лампами. А сами деревья адаптированы к местному климату и зацветут в начале мая.

Жители и гости Уфы смогут не только любоваться этими прекрасными деревьями, но и узнать, как они называются, кто их посадил. Для этого нужно навести камеру телефона на QR-код.

Посадить дерево – это святое дело. Мудрость есть такая: мужик должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. И если посчитать по числу деревьев, то я норму перевыполнил, сыновей у меня двое, дом на даче построил. Так что все заповеди выполнил. Евгений Лозин, пенсионер