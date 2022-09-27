Разные сорта сладкого лакомства и огромный ассортимент продукции пчеловодства. В Уфе прошла медовая выставка-ярмарка «Татлы бал». Липовый, цветочный, донниковый, гречишный – на прилавках можно было найти мед самых разных оттенков и продегустировать его прямо у прилавка.

Со своим продуктом приехали пасечники из 70 районов республики. На ярмарке каждый производитель мог поучаствовать в конкурсе от организаторов. Гафурийский район получил первое место за оформление выставочного места и участие в культурно-развлекательной программе. В номинации «Лучшее оформление торговой точки» победил фермер из Бирского района. А «Лучший мед» по оценке гостей приехал в столицу из Иглинского района.