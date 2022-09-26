В Уфе приступили к сносу аварийного дома по улице Менделеева

В башкирской столице снесли дом, который был ранее признан аварийным. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Снос дома начался сегодня, 26 сентября.

В работе по сносу аварийного жилья по улице Менделеева, 126. задействована специальная техника. Руководители устранения аварийного объекта также позаботились о безопасности. После того, как ликвидация здания будет завершена, весь мусор будет вывезен.