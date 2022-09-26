Жителям Башкирии ответили на вопросы о мобилизации в ходе брифинга на телеканале БСТ

Жителям республики, которые подлежат частичной мобилизации, но находятся в командировке, прерывать поездку не нужно. Если человек уехал по работе или в плановый отпуск, военный комиссариат будет рассматривать кандидатуры других резервистов. Об этом в ходе специального брифинга телеканалу БСТ рассказал военный комиссар Михаил Блажевич.
Однако если повестка пришла перед отъездом в командировку, резервист обязан явиться в военкомат на заседание комиссии. В таком случае отсрочка не предусмотрена.
В первую очередь мобилизуют людей до 35 лет, прошедших службу в армии, предпочтительно имеющих боевой опыт и военно-учетные специальности. До 45 лет призывают бойцов, обладающих редкой специализацией, или добровольцев. Призвать могут и врачей. Сейчас в республике для них подготовлен ряд образовательных мероприятий по военно-полевой хирургии. Об этом в ходе специального брифинга на телеканале БСТ заявил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Частичной мобилизации не подлежат мужчины, имеющие на иждивении родителей и детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе.
Также в ходе брифинга обсудили и вопрос сохранения рабочего места. Как объяснил замминистра труда и соцзащиты республики Юрий Мельников, трудовой договор с мобилизованным не расторгается, а приостанавливается распоряжением руководителя предприятия или организации. Мобилизованный должен предоставить повестку в отдел кадров, где документы будут должным образом оформлены. Работнику следует выплатить зарплату на день выхода, компенсацию за неиспользованный отпуск.