Жителям Башкирии ответили на вопросы о мобилизации в ходе брифинга на телеканале БСТ

В первую очередь мобилизуют людей до 35 лет, прошедших службу в армии, предпочтительно имеющих боевой опыт и военно-учетные специальности. До 45 лет призывают бойцов, обладающих редкой специализацией, или добровольцев. Призвать могут и врачей. Сейчас в республике для них подготовлен ряд образовательных мероприятий по военно-полевой хирургии. Об этом в ходе специального брифинга на телеканале БСТ заявил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Частичной мобилизации не подлежат мужчины, имеющие на иждивении родителей и детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе.