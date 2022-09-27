В Уфе приостанавливают движение троллейбусов

27 сентября с 20:00 до 23:00 и 28 сентября с 20:00 до 23:00 закроют движение троллейбусных маршрутов №9 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК» (по ул. Первомайской), №10 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК» (по ул. Кольцевой), №15 «Уфимский ДОК - ДК УМПО — Стадион «Нефтяник».