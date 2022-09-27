В Башкирии озвучили сроки окончания частичной мобилизации

Объявлены сроки завершения частичной мобилизации в Башкирии. Мероприятия, связанные с призывом жителей региона, закончатся до конца сентября текущего года.
Информацию подтвердил военный комиссар региона Михаил Блажевич. На вопрос Главы республики Радия Хабирова о том, когда нужно завершить мобилизацию, Блажевич сообщил, что до конца сентября мобилизация закончится.
Напомним, что частичная мобилизация была объявлена во время обращения Владимира Путина к жителям страны 21 сентября. Также были указаны критерии для призыва на службу.