В Башкирии озвучили сроки окончания частичной мобилизации

Объявлены сроки завершения частичной мобилизации в Башкирии. Мероприятия, связанные с призывом жителей региона, закончатся до конца сентября текущего года.

Информацию подтвердил военный комиссар региона Михаил Блажевич. На вопрос Главы республики Радия Хабирова о том, когда нужно завершить мобилизацию, Блажевич сообщил, что до конца сентября мобилизация закончится.