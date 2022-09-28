В Иглинском районе прошел съезд башкир рода Кудей

На мероприятии избрали новых членов Совета рода. На съезд прибыли делегаты из Нуримановского, Белорецкого, Благовещенского, Салаватского районов, Челябинской области, а также ученые и краеведы.
Их ознакомили со страницами истории рода Кудей, разговор шел и об идентичности башкирского народа и государственности башкир. Итоговым документом съезда стала резолюция, в которой говорится о продолжении работы по созданию условий для сохранения и развития башкирского языка, популяризации истории, культуры башкир, формированию патриотизма среди молодежи.