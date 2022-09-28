В Иглинском районе прошел съезд башкир рода Кудей

Сегодня у нас состоялся съезд Кудей. Сюда приехали представители из пяти районов республики, в том числе из городов Челябинской области. Съезд рассматривали вопрос о взаимоотношении с другими нациями, с другими конвенциями, другими общественными организациями, был рассмотрен план работы на следующие годы. В состав оргкомитета были внесены изменения.

Рауф Калимулин, председатель курултая башкир Иглинского района