В Башкирии состоялось заседание рабочей группы по оказанию помощи переселенцам из Донбасса

На сегодня более 350 граждан трудоспособного возраста, 176 из них – трудоустроены. Если сначала переселенцев в основном устраивали на рабочие специальности, то сейчас, например, в Стерлитамаке устроены двое учителей. Есть трудоустроенные психологи и менеджеры.

Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан