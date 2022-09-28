В Башкирии состоялось заседание рабочей группы по оказанию помощи переселенцам из Донбасса

В Госсобрании Башкирии состоялось заседание рабочей группы по оказанию помощи эвакуированным в Башкортостан жителям Донбасса. Сейчас в регионе проживают порядка двух тысяч вынужденных переселенцев, часть из них остановились в пунктах временного размещения.
В связи наступлением холодов члены рабочей группы обсудили вопросы готовности к отопительному сезону в ПВР. Продолжается трудоустройство жителей Донбасса.
Также члены рабочей группы обсудили пилотный проект по профессиональной ориентации подростков «Мы вместе», проживающих в пунктах временного размещения в Уфе. Сами жители Донбасса и международные наблюдатели высоко оценили уровень подготовки и проведения референдума о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России.