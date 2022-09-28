В Башкирии состоялось заседание рабочей группы по оказанию помощи переселенцам из Донбасса

В Госсобрании Башкирии состоялось заседание рабочей группы по оказанию помощи эвакуированным в Башкортостан жителям Донбасса. Сейчас в регионе проживают порядка двух тысяч вынужденных переселенцев, часть из них остановились в пунктах временного размещения.

В связи наступлением холодов члены рабочей группы обсудили вопросы готовности к отопительному сезону в ПВР. Продолжается трудоустройство жителей Донбасса.

На сегодня более 350 граждан трудоспособного возраста, 176 из них – трудоустроены. Если сначала переселенцев в основном устраивали на рабочие специальности, то сейчас, например, в Стерлитамаке устроены двое учителей. Есть трудоустроенные психологи и менеджеры.

Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Также члены рабочей группы обсудили пилотный проект по профессиональной ориентации подростков «Мы вместе», проживающих в пунктах временного размещения в Уфе. Сами жители Донбасса и международные наблюдатели высоко оценили уровень подготовки и проведения референдума о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России.

Многие переселенца – жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На территории Башкирии находятся порядка двух тысяч переселенцев, 700 из них – в пунктах временного размещения. Были созданы условия, чтобы они могли проголосовать.

Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
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