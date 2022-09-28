В Башкирии прошли соревнования среди спасателей-водолазов

Извлечь из затонувшего судна людей или устранить под водой последствия аварии на гидротехническом сооружении. Все это предстояло сделать спасателям. На Жуковском карьере в Уфимском районе состоялись соревнования среди водолазных станций аварийно-спасательной службы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Сначала обнаружить затонувшее судно, а потом извлечь из него пострадавших. На глубине 8 метров задание выполняет Константин Естифеев. Спасателю из Туймазов как можно быстрее нужно вытащить на сушу трёх человек. В роли людей – манекены.
Рядом участники другой команды проходят этап «Аварийный водолаз». По легенде, произошло выбрасывание подводника на поверхность, человек получил баротравму. При извлечении на берег у пострадавшего происходит остановка сердца.
Сердце условного пострадавшего запущено, сразу после этого участникам задания необходимо поместить манекен в барокамеру и повысить в ней давление для последующей транспортировки в медучреждение.
В соревнованиях участвуют шесть команд, в каждой из которых по четыре человека. Это сотрудники водолазных станций аварийно-спасательной службы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. В первый день соревнований участники прошли тестирование на знание техники безопасности при проведении водолазных работ. Остальные шесть заданий предстояло выполнить в максимально приближенных к реальным условиях.
На глубине одинаковых на 100% случаев практически не бывает. При этом подводное пространство каждый раз может таить в себе массу непредвиденных опасностей. Такие соревнования, по словам организаторов, позволяют отработать профессиональным водолазам различные ситуации, в том числе и нестандартные.