В Башкирии прошли соревнования среди спасателей-водолазов

Извлечь из затонувшего судна людей или устранить под водой последствия аварии на гидротехническом сооружении. Все это предстояло сделать спасателям. На Жуковском карьере в Уфимском районе состоялись соревнования среди водолазных станций аварийно-спасательной службы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сначала обнаружить затонувшее судно, а потом извлечь из него пострадавших. На глубине 8 метров задание выполняет Константин Естифеев. Спасателю из Туймазов как можно быстрее нужно вытащить на сушу трёх человек. В роли людей – манекены.

То есть в корабле есть отсеки, в каждом отсеке по манекену – условные пострадавшие. Команды заходят, обрезают двери, забирают пострадавшего и по очередности вытаскивают на берег. Константин Естифеев, спасатель

Рядом участники другой команды проходят этап «Аварийный водолаз». По легенде, произошло выбрасывание подводника на поверхность, человек получил баротравму. При извлечении на берег у пострадавшего происходит остановка сердца.

Сердце условного пострадавшего запущено, сразу после этого участникам задания необходимо поместить манекен в барокамеру и повысить в ней давление для последующей транспортировки в медучреждение.

В соревнованиях участвуют шесть команд, в каждой из которых по четыре человека. Это сотрудники водолазных станций аварийно-спасательной службы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. В первый день соревнований участники прошли тестирование на знание техники безопасности при проведении водолазных работ. Остальные шесть заданий предстояло выполнить в максимально приближенных к реальным условиях.

Работа водолаза сама по себе подразумевает и наличие риска, и умение сориентироваться в таких ситуациях. Ситуации бывают различные, работаем мы тоже в различных ситуациях круглогодично. У нас нет сезона – мы и зимой работаем, и осенью в межсезонье. Игорь Иванов, главный судья соревнований