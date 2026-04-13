В Уфе прошли соревнования по киокусинкай

В Уфе прошли Всероссийские соревнования «V Кубок Салавата Юлаева» по киокусинкай. Четвертый год этот турнир проводится и посвящен памяти Юрия Баранова, специалиста, который более 30 лет развивал киокусинкай в республике и воспитал призёров первенств Европы и мира. На сегодняшний день эти Всероссийские состязания – одни из самых крупных в стране в этом виде спорта.

«V Юбилейный Кубок» – это невероятно тяжёлый двухдневный марафон для полутора тысяч спортсменов. Соревнования проходили одновременно на четырёх татами. Выступали участники Кубка «Салавата Юлаева» в дисциплинах ката, ката-группа и кумитэ.

В первый день турнира сильнейших выявляли в двух видах программы: в ката и кумитэ среди младших юношей и девушек. Во второй за место на пьедестале сражались юниоры и взрослые атлеты, среди них – мастера спорта России и кандидаты в мастера спорта. Так, призёр первенства страны и мира Дмитрий Дворецкий из Свердловской области уверенно прошёл всю турнирную сетку соревнований. Были среди участников и те, кто выступал оба дня в двух видах программы.

