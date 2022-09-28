Мэр Уфы поручил закрыть доступ для посторонних на территории школ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил закрыть территории школ для свободного входа. Решение руководителя башкирской столицы связано с трагедией, которая произошла в Ижевске 26 сентября.

По информации пресс-службы мэрии Уфы, будут проводиться ревизии ограждений установленных по периметру всех городских школ. Администрация города намерена сделать территории закрытыми для посторонних.