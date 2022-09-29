В России появится универсальное пособие для семей с детьми

Размер пособия будет зависеть от дефицита дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей (при назначении универсального пособия гражданам, имеющим детей) или 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (при назначении универсального пособия беременной женщине). Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.