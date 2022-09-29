В России появится универсальное пособие для семей с детьми

В России семьи с детьми смогут получить универсальное пособие. Правительство внесло в Государственную думу законопроект «Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам».
Исходя из названия документа, выплаты будут производиться беременным, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Также пособие будет выплачиваться семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.
Размер пособия будет зависеть от дефицита дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей (при назначении универсального пособия гражданам, имеющим детей) или 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (при назначении универсального пособия беременной женщине). Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.