Специалисты рассказали, какие продукты в Башкирии подорожали за неделю

Специалисты Башстата продолжают мониторить цены на продукты в магазинах региона. Стало известно, какие товары стали дороже всего.
Значительнее всего в республике подорожали свежие огурцы (6,8%). Килограмм этого овоща в среднем можно приобрести за 73 рубля. Также стали дороже бананы (4,1%), килограмм которых обойдется жителям Башкирии в 77 рублей, и шоколадные конфеты (4,6%). В среднем сладости по республике стоят 144 рубля за кг.
В список ставших дороже продуктов также вошли (0,1–3%): свежие помидоры, белокочанная капуста, яйца, сметана, макароны, фруктово-ягодные консервы для детского питания, творог, подсолнечное и сливочное масло, соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, вермишель.
А вот дешевле стали морковь (5%), яблоки (5,5%) и картофель (4,8%).
В перечень ставших доступнее продуктов также попали (0,05 - 3,9%): маргарин, говядина, сыры, печенье, все виды колбас, пастеризованное и стерилизованное молоко, мороженая рыба, пшено, свекла, куры, шлифованный рис, мясные и овощные консервы для детского питания, свинина, баранина, гречневая крупа-ядрица, сахар, черный чай, репчатый лук, сосиски и сардельки.