Специалисты рассказали, какие продукты в Башкирии подорожали за неделю

Значительнее всего в республике подорожали свежие огурцы (6,8%). Килограмм этого овоща в среднем можно приобрести за 73 рубля. Также стали дороже бананы (4,1%), килограмм которых обойдется жителям Башкирии в 77 рублей, и шоколадные конфеты (4,6%). В среднем сладости по республике стоят 144 рубля за кг.