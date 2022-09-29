В Уфе временно ограничат движение на трех улицах

В пятницу, 30 сентября, в башкирской столице временно перекроют несколько улиц. Ограничение связано с митинг-концертом «Добро пожаловать домой!».
Мероприятие состоится в честь итогов референдумов о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Луганской и Донецкой народных республик. Также референдумы прошли в Херсонской и Запорожской областях, по результатам которых они также войдут в состав России.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 10:00 до 18:00 ограничение будет на улицах Гафури (от Пятигорской до Пушкина), Заки Валиди (от Гафури до Аксакова), Генерала-губернатора Перовского.