Из Уфы в Челябинскую область можно будет добраться на «Ласточке»

В Башкирии будет расширена география курирования пригородного поезда «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.
С 1 октября по 31 декабря по выходным и праздничным дня скоростная электричка «Уфа — Улу-Теляк» будет доезжать до города Аша в Челябинской области. Там находится один из популярных горнолыжных курортов.
Состав будет отправляться из Уфы в 9:00. В Улу-Теляк прибудет к 10:25, а до Аши довезет пассажиров в 10:46. В обратном направлении «Ласточка» уедет в 12:15, на промежуточной станции остановится в 12:36, а на конечную, в Дему, прибудет в 14:23. Время указано местное.