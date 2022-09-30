Из Уфы в Челябинскую область можно будет добраться на «Ласточке»

Состав будет отправляться из Уфы в 9:00. В Улу-Теляк прибудет к 10:25, а до Аши довезет пассажиров в 10:46. В обратном направлении «Ласточка» уедет в 12:15, на промежуточной станции остановится в 12:36, а на конечную, в Дему, прибудет в 14:23. Время указано местное.