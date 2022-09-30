В Башкирии высадили именные ели в память о героях, погибших в ходе спецоперации

Сегодня в парке «Патриот» в ходе акции «Зеленая Башкирия» высадили именные ели в память о погибших в ходе спецоперации героях России Максиме Серафимове, Игоре Насибуллине и Тамерлане Ильгамове. Также Аллею героев пополнили имена башкирских росгвардейцев, которые до последнего остались верны присяге. В высадке деревьев приняли участие родственники воинов, их коллеги, а также воспитанники военно-патриотических клубов.
Молодую ель Владимир Серафимов поливает с особой заботой. Хвойное дерево – именное. Его он вместе с заместителем премьер-министра правительства республики Иреком Сагитовым посадил в память о своем сыне Максиме Серафимове – Герое России, молодом офицере, который, спасая боевых товарищей, накрыл собой гранату во время специальной военной операции.
Деревья посадили и родители Героев России Игоря Насибуллина и Тамерлана Ильгамова. Оба стали примером мужества и самоотверженности. Ценой своих жизней они спасли от гибели однополчан. Их подвиги забывать нельзя.
Возле каждого дерева установлена именная табличка. Еще три саженца высадили родственники и коллеги погибших бойцов 29-го отдельного отряда специального назначения имени Минигали Шаймуратова Олега Шурыгина, Ильдуса Иманаева и Камиля Сайфуллина.
Всего было высажено более 200 саженцев елей, яблонь, груш и липы. Участие в высадке приняли воспитанники военно-патриотических клубов, которые сейчас на сборах на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», и их руководители. Длинную аллею на подъезде к парку юноши высадили за считанные минуты. Кто-то, взяв в руки лопату, подсыпал землю саженцам и утрамбовывал, другие поливали.
Гимн России воспитанники военно-патриотических клубов республики слушают по стойке смирно. Как настоящие офицеры. На площадке учебно-методического центра к участникам акции обратился заместитель премьер-министра регионального правительства Ирек Сагитов. Он отметил, что тысячи бойцов из Башкортостана выполняют свой воинский долг на Донбассе, как когда-то отважно сражались с фашистами воины башкирской кавалерийской дивизии во главе с Героем России Минигали Шаймуратовым.
Аллея героев была заложена в парке «Патриот», который теперь носит имя Героя России Максима Серафимова, весной этого года. На ней высажены десятки елей. Каждое посвящено тем, кто отважно защищал страну в годы Великой Отечественной войны, проявил героизм в боевых действиях на Северном Кавказе и Афганистане и во время специальной военной операции на Украине.