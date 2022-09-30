В Башкирии высадили именные ели в память о героях, погибших в ходе спецоперации

Сегодня в парке «Патриот» в ходе акции «Зеленая Башкирия» высадили именные ели в память о погибших в ходе спецоперации героях России Максиме Серафимове, Игоре Насибуллине и Тамерлане Ильгамове. Также Аллею героев пополнили имена башкирских росгвардейцев, которые до последнего остались верны присяге. В высадке деревьев приняли участие родственники воинов, их коллеги, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

Молодую ель Владимир Серафимов поливает с особой заботой. Хвойное дерево – именное. Его он вместе с заместителем премьер-министра правительства республики Иреком Сагитовым посадил в память о своем сыне Максиме Серафимове – Герое России, молодом офицере, который, спасая боевых товарищей, накрыл собой гранату во время специальной военной операции.

Каждый должен посадить дерево. Но получается так, что вместо него сажают другие. Это память. Будем приезжать сюда. Владимир Серафимов, отец Героя России Максима Серафимова

Деревья посадили и родители Героев России Игоря Насибуллина и Тамерлана Ильгамова. Оба стали примером мужества и самоотверженности. Ценой своих жизней они спасли от гибели однополчан. Их подвиги забывать нельзя.

Большое спасибо всем, что не забывают про подвиг сына. Это очень важно. Он был примером для братьев и сестер. Айгуль Шакирова, мама Героя России Тамерлана Ильгамова

Самый настоящий патриот, настоящий герой, он не дрогнул. И пусть он будет примером подрастающему поколению. Леонид Насибуллин, отец Героя России Игоря Насибуллина

Возле каждого дерева установлена именная табличка. Еще три саженца высадили родственники и коллеги погибших бойцов 29-го отдельного отряда специального назначения имени Минигали Шаймуратова Олега Шурыгина, Ильдуса Иманаева и Камиля Сайфуллина.

За деревьями, высаженными на этой аллее, будет соответствующий уход, в том числе со стороны военнослужащих, Росгвардии. На территории парка мы планируем патриотические мероприятия, в том числе с участием кадетов Росгвардии. Александр Голуб, заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Башкортостан

Всего было высажено более 200 саженцев елей, яблонь, груш и липы. Участие в высадке приняли воспитанники военно-патриотических клубов, которые сейчас на сборах на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», и их руководители. Длинную аллею на подъезде к парку юноши высадили за считанные минуты. Кто-то, взяв в руки лопату, подсыпал землю саженцам и утрамбовывал, другие поливали.

Гимн России воспитанники военно-патриотических клубов республики слушают по стойке смирно. Как настоящие офицеры. На площадке учебно-методического центра к участникам акции обратился заместитель премьер-министра регионального правительства Ирек Сагитов. Он отметил, что тысячи бойцов из Башкортостана выполняют свой воинский долг на Донбассе, как когда-то отважно сражались с фашистами воины башкирской кавалерийской дивизии во главе с Героем России Минигали Шаймуратовым.