В России более 33 тысяч человек пополнили список больных коронавирусом

В России с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 21 018 942 случаев заражения. Таковы федеральные данные по заболеваемости Covid-19 на 1 октября этого года.

Из общего числа выявленных фактов 33 186 случаев зафиксировано за последние сутки. Также за сутки выписано по выздоровлению 52 628 человек, всего с начала пандемии – 20 093 616 пациентов.