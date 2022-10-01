В России более 33 тысяч человек пополнили список больных коронавирусом

В России с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 21 018 942 случаев заражения. Таковы федеральные данные по заболеваемости Covid-19 на 1 октября этого года.

Фото №1 - В России более 33 тысяч человек пополнили список больных коронавирусом

Из общего числа выявленных фактов 33 186 случаев зафиксировано за последние сутки. Также за сутки выписано по выздоровлению 52 628 человек, всего с начала пандемии – 20 093 616 пациентов.

За сутки в стране от коронавируса скончались 103 человека, за весь период – 387 372 человек. Госпитализировано за сутки 2 644 пациентов с коронавирусом.

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