В Башкирии отменяется особый противопожарный режим

В Башкирии, согласно распоряжению республиканского Правительства, с 1 октября отменяется ранее введенный особый противопожарный режим. Ознакомиться с документом можно на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Отмена особого противопожарного режима связана со стабилизирующейся обстановкой с пожарами на территории региона. В том числе это касается и лесных пожаров.

Таким образом, распоряжение Правительства РБ о введении особого противопожарного режима от 25 августа этого года, утратило силу.