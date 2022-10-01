В России с 1 октября можно предъявлять водительские права в электронном виде

В Госдуме сообщили о нововведениях в российском законодательстве, которые вступят в силу в течение октября. Одно из них касается водительских прав.

Фото №1 - В России с 1 октября можно предъявлять водительские права в электронном виде

С 1 октября этого года водители смогут предъявлять удостоверения в электронном виде. Для этого необходимо приложение «Госуслуги Авто», отметили в Госдуме.

Пока что полный переход на электронный формат невозможен, так как для этого необходимо внести поправки в Правила дорожного движения. Потому наличие бумажного водительского удостоверения по-прежнему обязательно.

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