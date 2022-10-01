В России с 1 октября можно предъявлять водительские права в электронном виде

В Госдуме сообщили о нововведениях в российском законодательстве, которые вступят в силу в течение октября. Одно из них касается водительских прав.

С 1 октября этого года водители смогут предъявлять удостоверения в электронном виде. Для этого необходимо приложение «Госуслуги Авто», отметили в Госдуме.