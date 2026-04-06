ВК «Динамо-Урал» прошёл в 1/4 финала Кубка России

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» обыграл «Оренбуржье» во втором матче 1/8 финала Кубка России. В игре в Уфе подопечные Бориса Колчина одержали победу со счетом 3:1. Оступились динамовцы только во второй партии. Далее хозяева паркета вышли вперед.

Наставник гостей Антон Вольвич попытался сбить атакующий порыв уфимцев: он использовал оба тайм-аута, но «уральцы» лучше действовали на доигровочных мячах и забрали сет – 25:23. В четвертой партии оба коллектива провели ротацию состава, но активней на блоке и в атаке были хозяева – 25:20.