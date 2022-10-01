Родные резервистов из Башкирии смогут отправлять им посылки в Пензу

Можно передать вещи, средства гигиены и нескоропортящиеся продукты. На коробке или пакете с посылкой следует написать имя и фамилию мобилизованного и его номер телефона. Сбор будет проходить в стерлитамакском отделении партии «Единая Россия», а также в местном военкомате.