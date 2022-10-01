Что изменится для жителей России с 1 октября?

Правила ОСАГО изменятся в пользу автовладельцев. Теперь продать или подарить автомобиль можно будет, не расторгая договор страхования. При этом владелец полиса ОСАГО обязан письменно уведомить страховую компанию, если у автомобиля сменится собственник. Еще одно нововведение касается обязанности страховщика ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами экспертизы. Компания должна сделать это в течение пяти рабочих дней после того, как получит результаты освидетельствования. Причем теперь пострадавшие сами смогут указать в заявлении на возмещение ущерба, как именно они хотят узнать результаты: по электронной почте, на сайте страховой компании или в ее офисе. Новый порядок позволит людям оперативно оспаривать заключения страховой и при необходимости назначать независимую экспертизу.