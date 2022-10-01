Что изменится для жителей России с 1 октября?

Запрет на онлайн-переводы, послабления для автомобилистов и повышенные выплаты для пенсионеров. В этом году октябрь богат на законодательные и административные нововведения. Они коснутся и вкладчиков банков, и владельцев авто, и малоимущих семей. Подробности – в нашем сюжете.
Второй месяц осени традиционно привносит в бюджет военных пенсионеров стабильное увеличение. С 1 октября участники Великой Отечественной войны и члены их семей начнут получать ежемесячную доплату в размере 15,5% от назначенной пенсии.
Вырастут и зарплаты у работников бюджетных организаций и гражданского персонала воинских частей. На 4% увеличатся размеры окладов гражданских служащих МЧС, сотрудников Роспотребнадзора, Росстандарта и других учреждений социальной сферы. Также под октябрьскую индексацию подпадают довольствия военнослужащих и силовиков.
С первого числа проиндексируют пенсии и для неработающих россиян, достигших восьмидесятилетия. Фиксированную выплату, которая сейчас составляет около 6,5 тысяч рублей, для них увеличат вдвое. Писать заявление на повышение пенсии не нужно – индексация произойдет автоматически.
С начала октября добавятся выплаты и жителям Башкортостана, которые признаны «детьми войны». 189 тысяч человек в этом месяце смогут получить региональную выплату в размере 1000 рублей. К этой категории граждан относятся те, кто родился в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945-го.
Изменится и порядок назначения выплаты новых пособий для детей. С 1 октября пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет будет начисляться начиная с месяца достижения ребенком 8 лет, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с этого месяца. В остальных случаях ежемесячная денежная доплата будет осуществляться с месяца обращения заявителя за ее назначением.
Также с начала месяца пополнится список пособий, которые можно получать только на карту «Мир». В него добавят выплаты малоимущим гражданам, которые установлены законом «О государственной социальной помощи», субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодные доплаты почетным донорам.
С 1 октября банки будут обязаны раскрывать условия вкладов. При выборе и открытии депозита клиент сможет ознакомиться с его ключевыми условиями в таблице, где будут указаны вид вклада, сумма и валюта, процентная ставка, объясняться возможность или недоступность пополнения и частичного снятия средств со счета, а также порядок выплаты процентов по вкладу и продления его срока.
С октября можно ставить запрет на онлайн-кредиты в банках для защиты от мошенников. Отныне клиенты могут решать самостоятельно, какими услугами пользоваться дистанционно, а какие отключить или ограничить, чтобы обезопасить себя от мошенников. Например, можно будет установить лимиты на онлайн-переводы и отказаться от оформления кредитов через сайт и банковское приложение.
С начала месяца закончился мораторий на банкротство. Кредиторы снова смогут подавать в суды иски о банкротстве своих должников. Отсрочка позволила людям и предприятиям адаптироваться к новым условиям, поправить финансовое положение и избежать банкротства. Но теперь им все же придется рассчитаться по своим долгам или признать себя банкротами.
Правила ОСАГО изменятся в пользу автовладельцев. Теперь продать или подарить автомобиль можно будет, не расторгая договор страхования. При этом владелец полиса ОСАГО обязан письменно уведомить страховую компанию, если у автомобиля сменится собственник. Еще одно нововведение касается обязанности страховщика ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами экспертизы. Компания должна сделать это в течение пяти рабочих дней после того, как получит результаты освидетельствования. Причем теперь пострадавшие сами смогут указать в заявлении на возмещение ущерба, как именно они хотят узнать результаты: по электронной почте, на сайте страховой компании или в ее офисе. Новый порядок позволит людям оперативно оспаривать заключения страховой и при необходимости назначать независимую экспертизу.
Кроме этого, с 1 октября в тестовом режиме ГИБДД разрешит водителям предъявлять электронные права. Водительское удостоверение можно загрузить в мобильное приложение «Госуслуги Авто». Однако наличие бумажного документа по-прежнему обязательно, полная замена на электронный формат станет возможной после внесения поправок в ПДД.
Отныне российские фармацевтические компании, использующие плазму крови для производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, перестанут зависеть от импортного сырья и будут быстрее получать нужные компоненты. Также запрещается вывоз донорской крови, полученной в России, за пределы страны за исключением гуманитарной помощи.